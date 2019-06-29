Предложение России о передаче захваченных ею украинских моряков Киеву на условиях гарантии, что они продолжат отбывать назначенный российским судом срок в украинской тюрьме, похоже на ловушку.

Такое мнение выразил С Курт Волкер, сообщает Рolygraph.info. По его словам, российское «предложение» Украине участвовать в уголовном расследовании в отношении моряков является оскорблением правосудия, поскольку не было никаких оснований для их задержания, также как и оскорблением ООН и суверенитета Украины.

«Россия не предлагала освободить захваченных ею украинских моряков. Это была ловушка», – подчеркнул Волкер.

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