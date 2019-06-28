В Минске (Беларусь) проходят II Европейские игры.
В четвертый день соревнований представитель женской сборной Азербайджана по вольной борьбе Мария Стадник (50 кг) выиграла в финале.
Стадник одержала победу над Оксаной Ливач (Украина) — 7:1.
В Минске (Беларусь) проходят II Европейские игры.
В четвертый день соревнований представитель женской сборной Азербайджана по вольной борьбе Мария Стадник (50 кг) выиграла в финале.
Стадник одержала победу над Оксаной Ливач (Украина) — 7:1.
Дата: 2019/06/28 20:08
Раздел: Азербайджан, Спорт
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