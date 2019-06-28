В Минске (Беларусь) проходят II Европейские игры.

В четвертый день соревнований представитель женской сборной Азербайджана по вольной борьбе Мария Стадник (50 кг) выиграла в финале.

Стадник одержала победу над Оксаной Ливач (Украина) — 7:1.

Minval.az