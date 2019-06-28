Участок дороги к московскому аэропорту Шереметьево затопило из-за проливных дождей. В аэропорту рекомендуют добираться до терминалов альтернативными путями, сообщает русская служба Би-би-си.

Участки дороги в аэропорт на съезде с Лобненского шоссе на улицу Авиационная и на съезде с Шереметьевского шоссе на Лобненское шоссе подтоплены, и потому рекомендуется использовать альтернативные пути, например, аэроэкспресс, говорится в сообщении пресс-службы аэропорта.

Для доступа в терминал «В», в который аэроэкспресс не ходит, пассажирам рекомендовали все равно приезжать на нем и далее пользоваться межтерминальным переходом. Между станциями Шереметьево-2 (терминалы D,E,F, аэроэкспресс) и станцией Шереметьево-1 (терминал В) курсирует бесплатный подземный поезд, время в пути на котором — четыре минуты.

На подтопленном участке проводится откачка воды с помощью насосов, сказал Интерфаксу представитель пресс-службы аэропорта Роман Генис. Он добавил, что Шереметьево работает в штатном режиме, все рейсы выполняются по расписанию.

Пользователи «Твиттера» и «Инстаграма», а также СМИ публикуют фотографии и видео затопленных участков.

🌊 Если вы до сих пор не открыли купальный сезон, то отправляйтесь в Шереметьево. Там сейчас вот так. pic.twitter.com/uYatFloLhb — Телеканал 360° (@360tv) 28 июня 2019 г.

@VorobievAndrey вот так при каждом дожде люди вынуждены добираться из Лобни в Шереметьево) pic.twitter.com/n6xvil84Nj — Александр Трухин (@alex932807) 28 июня 2019 г.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Маленькое море, жесть!!! Публикация от Sergey Abramov (@abramfly2015) 27 Июн 2019 в 7:49 PDT

В областном министерстве транспорта и дорожной инфраструктуры сообщили, что ливневая канализация на затопленном участке находится на балансе аэропорта, а точные причины подтопления пока неизвестны.

Там добавили, что для устранения подтопления задействовано шесть единиц спецтехники, в том числе три водооткачивающие машины.

Телеканал «Россия 24» показывает кадры, на которых видно, что подтопило и территорию, на которой стоят самолеты у здания аэропорта.

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