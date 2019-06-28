Президент Украины Владимир Зеленский присвоил звание «Герой Украины» с вручением ордена «Золотая Звезда» ликвидаторам аварии на Чернобыльской атомной станции Алексею Ананенко, Валерию Беспалову и Борису Баранову (посмертно). Об этом сообщила пресс-служба главы государства, сообщает «Гордон».

Соответствующий указ №468/2019 датирован 27 июня.

Согласно документу, старший инженер-механик реакторного цеха государственного специализированного предприятия «Чернобыльская АЭС» (в 1983–1989 годах) Ананенко, старший инженер турбинного цеха ЧАЭС (в 1986 году) Беспалов и начальник смены этого предприятия (в 1976–2005 годах) Баранов удостоены высшей государственной награды за героизм и самоотверженные действия, проявленные во время ликвидации аварии на Чернобыльской АЭС.

«Все трое, рискуя жизнью, предотвратили возможный второй взрыв на ЧАЭС. Они спустились в бассейн-барботер под разрушенным реактором и открыли запорные клапаны, чтобы освободить его от воды. Благодаря этому удалось избежать контакта расплавленного ядерного материала с водой, в результате которого с высокой вероятностью мог произойти повторный взрыв», – отметили в пресс-службе.

Ананенко и Беспалов проживают в Киеве. Баранов скончался в 2005 году.

Подвиг ликвидаторов показан во втором и третьем эпизодах мини-сериала HBO «Чернобыль», премьера которого состоялась 6 мая 2019 года. Роль Ананенко исполнил Балтасар Сампер, Баранова – Оскар Гиз, Беспалова – Фил Барантини.

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