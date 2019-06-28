Администрация президента Украины Владимира Зеленского предложила перенести столицу в другой город, заявил сопредседатель партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Вадим Рабинович в эфире телеканала «112 Украина».

«Еще гениальную вещь сказала администрация президента, хотя шутки должны когда-то закончиться. Столицу — Киев, столицу Украины Киев надо перенести в другое место. Это официальное заявление партии Зеленского. Кривой Рог там насторожился, еще другие города», — пояснил Рабинович.

Он отметил, что «какой-то начинается анекдот» и призвал команду президента не превращать страну в юмористическое шоу.

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