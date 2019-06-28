В Центральной больнице Бардинского района были избиты медицинские работники.

Как передаёт Report, инцидент произошел в отделении реанимации больницы.

Мужчина средних лет пришел в больницу в пьяном состоянии и напал на врачей, заявив, что он не получил необходимой медицинской помощи. В ходе инцидента были ранены врач и медсестра. Мужчина разбросал медицинское и инвентарное оборудование больницы, приведя их в негодное состояние.

Дежурным врачам не удалось его успокоить. Полиция была проинформирована об инциденте. Сотрудники полиции задержали мужчину.

По факту проводится расследование.

Minval.az