Президент Украины Владимир Зеленский обратился к главе РФ Владимиру Путину с требованием вернуть захваченных в плен украинских моряков. Об этом он заявил во время брифинга на Банковой в четверг, 27 июня.

Президент напомнил, что до 25 июня Россия должна была выполнить решение Международного трибунала ООН по морскому праву, обязывающее освободить захваченных в Керченском проливе украинских моряков.

Зеленский отметил, что он готов на все, чтобы вернуть украинских моряков.

«У нас у всех есть дети. Верните детей родителям», — обратился глава украинского государства к Путину.

Minval.az