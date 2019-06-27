Россельхознадзор не видит оснований для запрета поставок растительной продукции из Грузии.

«Даже не рассматриваем этот вопрос. Мы с нашими грузинскими коллегами сегодня работаем достаточно эффективно», — заявил руководитель Россельхознадзора Сергей Данкверт журналистам в Казани в четверг.

«С руководителем грузинской службы мы давно работаем, взаимопонимание на хорошем уровне, — сказал Данкверт. — Кроме прочего, мониторинг продукции, которая поставляется, ничем особенно не выделяется. Поэтому никаких экстраординарных мер — как работали, так и работаем».

При этом Данкверт отметил, что Россия экспортирует в Грузию гораздо больше, чем импортирует из этой страны. «Мы туда отправляем зерно, отправляем массу продукции. Мы рассматриваем экономические аспекты сотрудничества и аспекты по безопасности (ввозимой продукции)», — подчеркнул он.

Накануне газета «Коммерсантъ» писала, что государственные органы начали собирать у торговых сетей информацию о доле грузинских вин в российских магазинах, таким образом может готовиться запрет на их ввоз в РФ.

Minval.az