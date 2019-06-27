Прокуратура города Баку распространила информацию в связи с массовым отравлением донером.

Как сообщили АПА в прокуратуре, 25 июня с диагнозом «пищевое отравление» в Центр клинической медицины №1 были доставлены 20 человек. После оказания медицинской помощи они были выписаны.

В результате расследования было установлено, что эти лица отравились после употребления донеров, купленных в донерной «Qədir Xum», расположенной на территории под названием «Машин базары» на проспекте Бабека в Хатаинском районе Баку.

Специалисты Агентства продовольственной безопасности провели осмотр места, взяли анализы,которые отправлены в лабораторию для изучения.

По факту возбуждено уголовное дело по статье 314.1. (халатность), назначена экспертиза.

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