В Москве считают, что Иран выстоит и даст отпор возможным силовым действиям США, заявил в среду директор Второго департамента Азии МИД России Замир Кабулов.

«Иран, я уверен, не только выстоит, но и даст сдачи», — сказал Кабулов на заседании дискуссионного клуба «Валдай».

По его словам, «если задача США — дестабилизировать нормальный траффик нефтеперевозок по Персидскому заливу, то она очень легко достижима».

«И такой, даже скоротечный, военный конфликт с Ираном незамедлительно приведет именно к такому результату. И уверен, от этого пострадает не только Иран, но и другие нефтедобывающие страны Персидского залива, та же Саудовская Аравия», — отметил дипломат.

«И не дай бог, если конфликт перейдет в широкое региональное измерение и масштаб, тогда проблема может приобрести долговременный характер для всей глобальной экономики. Эта ситуация приведет к кризису, из которого мы все будем долго и тяжело выбираться», — заявил Кабулов.

Minval.az