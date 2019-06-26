Глава МЧС Кямаладдин Гейдаров сообщил, что по предварительной версии пожар начался от возгорания сухой травы.

По его словам, пострадавших в ходе пожара нет.

«Шесть гектаров открытой местности, большинство территорий являются частными и оставшимися без присмотра. Когда-то была приобретена территория, но никаких мер безопасности или полива территории принято не было. Летом из-за сухой травы происходят пожары, и не нужно принимать это как большую трагедию», — приводит его слова Репорт.

К.Гейдаров добавил, что причины этого инцидента будут расследованы

«Наверное, есть камеры. Если это не провокация, тогда обычный пожар, людям необходимо быть внимательнее», — подчеркнул министр.

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В результате пожара, произошедшего сегодня вблизи Зыхского шоссе в Хатаинском районе Баку, сгорела сухая трава на территории шести гектаров, а также разбросанные вокруг стройматериалы, некоторые приусадебные участки, частично пострадали два частных дома, говорится в официальном сообщении.

К тушению пожара были привлечены силы Госслужбы противопожарной безопасности и Службы управления особого риска МЧС и живая сила (120 человек) и техника (18 единиц) войск гражданской обороны.

На место пожара были привлечены представители министерства транспорта, связи и высоких технологий, МВД, минздрава, Генпрокуратуры, ОАО «Азерсу», ОАО «Азеришыг», Бакинской исполнительной власти и других структур.

Совместными усилиями пожар в короткое время был потушен, человеческих жертв нет.

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На Зыхском шоссе в Баку горят частные дома, сообщает МЧС.

На месте находятся соответствующие силы Госслужбы противопожарной безопасности и Службы управления особого риска МЧС.

Работа пор тушению пожара продолжается. Дополнительная информация будет предоставлена позже.

Министр чрезвычайных ситуаций Кямаладдин Гейдаров и глава Исполнительной власти города Баку Эльдар Азизов прибыли на территорию пожара. В связи с пожаром создан специальный штаб.

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