Шестой апелляционный административный суд Киева удовлетворил иск партии «Рух новых сил» Михеила Саакашвили на решение Центральной избирательной комиссии Украины (ЦИК) об отказе в регистрации кандидатов от этой политической силы на внеочередных выборах Верховной Рады, сообщил экс-заместитель генерального прокурора Украины Давид Сакварелидзе.

«РНС МС выиграл суд!!! Идем в ЦИК!!!», – написал он на своей странице в Фейсбук во вторник вечером.

На заседании во вторник суд отменил соответствующее постановление ЦИК от 23 июня.

Как сообщалось, 23 июня ЦИК отказала в регистрации кандидатам от партии «Рух новых сил» в общегосударственном многомандатном избирательном округе и выдвинутых в одномандатных избирательных округах.

В ЦИК пояснили, что внеочередные выборы народных депутатов Украины президент назначил указом на 21 июля 2019 года. «А, следовательно, рассмотрение 8 мая 2019 года на заседании совета политической партии «Рух новых сил» вопросов, связанных с участием партии во внеочередных выборах народных депутатов Украины 21 июля 2019 года, не могло быть осуществлено», — заявили в Центризбиркоме.

Minval.az