Украинская делегация в ПАСЕ официально объявила о решении остановить работу в Ассамблее в знак протеста против возвращения делегации РФ. Об этом заявил глава делегации Владимир Арьев на своей странице в Facebook.

Украинская делегация решила прекратить участие в работе ПАСЕ, кроме вопросов, связанных с лишением полномочий российской делегации.

Делегация обращается к Верховной раде с необходимостью срочно рассмотреть вопрос остановки участия Украины в ПАСЕ в дальнейшем.

Также делегация обращается к президенту и МИД – немедленно выработать четкую позицию относительно дальнейшего участия Украины в органах Совета Европы.

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Украина может приостановить свое участие в Парламентской ассамблее Совета Европы, после того как ПАСЕ приняла резолюцию, возвращающую Россию в состав ассамблеи. Об этом 25 июня заявила «Интерфакс-Украина» нардеп от Блока Петра Порошенко, член украинской делегации Мария Ионова.

«Делегация соберется и будет решать. В принципе, мы не видим себя в одном зале с русскими. Мы просто приостановим участие Украины в летней сессии… И вообще, я не знаю, можно ли будет туда возвращаться, если честно», – заявила Ионова.

Она также сообщила, что украинская делегация будет протестовать во время процедуры возвращения россиян в ПАСЕ.

«Мы встанем и будем протестовать. И когда они останутся в зале, мы покинем его. Пусть они голосуют за генерального секретаря [ПАСЕ] без Украины… Члены Парламентской ассамблеи совершают самоубийство… это начало разрушения самой организации», – отметила Ионова.

Она напомнила, что шесть из 11 депутатов делегации России находятся под санкциями, так как они в РФ голосовали за введение войск в Украину.

Ионова также подчеркнула, что ранее в подобных критических ситуациях на помощь украинской делегации приходил пятый президент Украины Петр Порошенко, который «включался и просто звонил кому надо», а в Администрации Президента Владимира Зеленского «дважды проигнорировали» официальные обращения представителей украинской делегации в ПАСЕ.

Minval.az