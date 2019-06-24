Во время экзамена в Лянкяранском государственном университете 7 студентам стало плохо.
Как сообщает Report, по предварительной версии, студенты получили солнечный удар.
Все они доставлены в Лянкяранскую центральную районную больницу. Это:
1. Керимли Улдуз Эльчин гызы 2000 г.р, Ярдымлы
2. Азизова Гумрал Джахангир гызы 1999 г.р, Имишли
3. Рзазаде Ляман Сафар гызы 2000 г.р, Билясувар
4. Джалилова Адиля Шамиль гызы 1998 г.р, Шабрань
5. Назарова Илаха Намик гызы 1997 г.р, Баку
6. Ибрагимова Айгюн Физули гызы 1999 г.р, Джалилабад
7. Агазаде Ульвия Мубариз гызы 1998 г.р, Барда
По последним данным, состояние остальных студентов также стабилизировалось.