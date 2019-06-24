Из-за запрета на прямые авиаперевозки в Грузию выкупленными билетами российских перевозчиков не смогут воспользоваться 155 тыс. пассажиров, еще 25 тыс. должны вернуться до начала действия моратория 8 июля. Такие расчеты привел источник «Коммерсанта» в туротрасли. При этом, продолжает он, существует альтернативная оценка в 220 тыс. человек. По словам собеседника издания, на возврат средств за билеты перевозчикам придется направить 2,3–3 млрд руб (47 млн. долларов США).

Волна протестов в Грузии началась 20 июня после того, как депутат Госдумы РФ Сергей Гаврилов на заседании Генассамблеи Межпарламентской ассамблеи православия занял место спикера грузинского парламента.

Президент Владимир Путин подписал указ о запрете российским и грузинским авиакомпаниям выполнять рейсы из РФ в страну с 8 июля. Туроператорам рекомендовано воздерживаться от продаж путевок в Грузию. Собеседник «Коммерсанта» на туристическом рынке называет решение российских властей политическим, напоминая, что в своих официальных рекомендациях даже МИД РФ не назвал пребывание в стране опасным.

Minval.az