В Минске (Беларусь) проходят II Европейские игры.

Как сообщает «Азериспорт», в третий день Евроигр Руфат Гусейнов (49 кг.) выиграл у Давида Алавердяна (Израиль) — 4:0 и вышел в четвертьфинал, где его соперником будет Федерико Серра (Италия).

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