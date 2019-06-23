В Минске (Беларусь) проходят II Европейские игры.
Как сообщает «Азериспорт», в третий день Евроигр Руфат Гусейнов (49 кг.) выиграл у Давида Алавердяна (Израиль) — 4:0 и вышел в четвертьфинал, где его соперником будет Федерико Серра (Италия).
В Минске (Беларусь) проходят II Европейские игры.
Как сообщает «Азериспорт», в третий день Евроигр Руфат Гусейнов (49 кг.) выиграл у Давида Алавердяна (Израиль) — 4:0 и вышел в четвертьфинал, где его соперником будет Федерико Серра (Италия).
Дата: 2019/06/23 16:47
Раздел: Азербайджан, Спорт
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