В магазине одежды X-Lady в Низаминском районе Баку начался пожар, сообщает МЧС.
Согласно информации, на место происшествия привлечены противопожарные бригады. В настоящее время продолжаются работы по тушению пожара.
В магазине одежды X-Lady в Низаминском районе Баку начался пожар, сообщает МЧС.
Согласно информации, на место происшествия привлечены противопожарные бригады. В настоящее время продолжаются работы по тушению пожара.
Дата: 2019/06/23 10:48
Раздел: Азербайджан, Происшествия
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