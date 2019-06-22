Азербайджан завоевал еще одну медаль на II Европейских играх в Минске. Азербайджанский самбист Мехман Халилов (57 кг) прокомментировал победу в схватке за бронзовую медаль на II Европейских играх в Минске над армянином Максимом Манукяном (8:1).

«Очень рад победе. Тем более, это была чистая победа над армянским соперником. Схватка получилась для меня легкой. Я и до встречи знал, что сумею победить. Мотивации на эту встречу у меня было вдвойне. После схватки он не захотел пожимать руки. Как мне показалось, не смог смириться с поражением. При счете 7:1 в мою пользу сторона соперника подала протест на мой прием, хотела оспорить набранные очки, но судьи показали, что все было по правилам. В дальнейшем буду готовиться к ЧМ в Южной Корее, где хочу победить», — цитирует его портал azerisport.com

Minval.az