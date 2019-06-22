Российский пропагандистский телеканал «России 24» утверждает, что в Тбилиси совершено нападение на ее съемочную группу.

Как отмечается в сообщении на сайте телеканала, к сотрудникам СМИ якобы подошли несколько молодых людей, когда корреспондент Станислав Бернвальд брал интервью у владельцев турагентства.

«Они начали выкрикивать националистические лозунги и попытались избить корреспондента и оператора канала. Вступился за журналистов муж хозяйки турагентства. Она русская, а он грузин по национальности. В итоге хулиганы сбежали», — говорится в сообщении.

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