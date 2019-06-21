Бизнесмен Игорь Коломойский в ответ на слова президента Украины Владимира Зеленского заявил, что пока не может вкладывать большие средства в восстановление инфраструктуры Донбасса. Об этом сообщает «Новое время». Издание отмечает, что по иску Приватбанка британский суд дал право Коломойскому тратить на повседневные нужды не больше £20 тыс. в неделю.

«На остаток от £20 тыс. в неделю могу покрасить ларек или два», — заявил Коломойский, отметив, что не обсуждал с Зеленским восстановление Донбасса.

Президент Украины 20 июня заявил, что бизнес-сообщество, и в частности Коломойский, будет вкладывать в инфраструктуру Донбасса, «но он об этом еще не знает». Зеленский сообщил, что уже договорился с основателем System Capital Management Ринатом Ахметовым о вложениях в инфраструктуру региона.

В целом Зеленский оценил восстановление экономики Донбасса более чем в 300 млрд грн ($11,4 млрд).

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