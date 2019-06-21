21 июня в столице Беларуси Минске проходит церемония открытия вторых Европейских игр.

За церемонией открытия, проходящей на «Динамо Арене», наблюдают главы государств и правительств ряда стран, в том числе председатель Милли Меджлиса Огтай Асадов, вице-президент Фонда Гейдара Алиева Лейла Алиева, министр молодежи и спорта Азад Рагимов, вице-президент Национального олимпийского комитета Чингиз Гусейнзаде.

На II Европейских играх, которые продлятся до 30 июня, в борьбу включились более 4 тысяч спортсменов из 50 европейских стран. Атлеты поведут борьбу за 200 комплектов медалей по 15 видам спорта. Азербайджан представлен на играх «Минск 2019» 82 спортсменами. Наши атлеты будут бороться за медали по 11 видам спорта. Ко II Европейским играм привлечены 3 тысячи волонтеров.

Напомним, что первые в истории Европейские игры были проведена 12-28 июня 2015 года в Баку. Азербайджан, завершив на высоком уровне в короткий 30-месячный срок, предоставленный для организации этих престижных спортивных соревнований процесс подготовки, установил стандарты Европейских игр. Национальная сборная Азербайджана, успешно выступив на играх «Баку 2015», заняла в командном зачете второе место. Наши спортсмены завоевали на Играх 56 медалей, в том числе 21 золотую, 15 серебряных и 20 бронзовых.

Первое место на первых Европейских играх заняла сборная России, имеющая в своем активе 164 медали (79-49-45). Сборная Беларуси, принимающая II Европейские игры, была на играх «Баку 2015» седьмой, имея в своем активе 43 медали (10-11-22).

Minval.az