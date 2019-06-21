Демонстранты в Тбилиси, которые снова направлялись к парламенту, опрокинули и разбили машину напротив Филармонии.
Камера Первого канала Грузии зафиксировала, как один из участников акции кинул в окно корпуса камень.
Демонстранты в Тбилиси, которые снова направлялись к парламенту, опрокинули и разбили машину напротив Филармонии.
Камера Первого канала Грузии зафиксировала, как один из участников акции кинул в окно корпуса камень.
Дата: 2019/06/21 10:27
Раздел: Бывший СССР
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