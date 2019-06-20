В ходе прямой линии президент России Владимир Путин вспомнил про случай, который произошел с ним в начале 2000-х годов и за который ему по сей день стыдно.

У главы РФ спросили, бывало ли ему стыдно и за что.

«Конечно, да, как любому нормальному человеку. Это было в начале 2000-х, я много ездил, страна была в сложном положении. Мы прилетели в какой-то регион, темно, слякоть, грязь. Я шел к машине, вдруг появилась женщина преклонного возраста, что-то сказала и внезапно упала на колени. Дала мне записку, я сказал, что обязательно посмотрю. Я отдал ее помощникам, а они ее потеряли. Никогда этого не забуду, мне и сейчас стыдно»,— рассказал он.

Он также добавил, что после этого старается сам читать записки, которые попадают к нему в руки.

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