На станции метро «Руставели» в центре Тбилиси ультранационалисты побили двоих молодых людей из-за сережек в ушах и длинных волос. Видеокадры инцидента засняла корреспондент Общественного вещателя, сообщает «Новости-Грузия».

Все началось с того, что мужчина заметил на станции двух парней, предположительно музыкантов. Он стал выкрикивать в их адрес оскорбления, заявляя, что «парень в серьгах не может быть грузином» и что они «действуют ему на нервы».

Затем мужчина вместе с несколькими сопровождающими поднялся за молодыми людьми по эскалатору и набросился на них на выходе из метро. Перед тем, как скрыться, он успел оскорбить стоявших у входа в метро патрульных полицейских.

Накануне представители грузинских националистических организаций и радикальных групп провели предупредительную акцию против мероприятий ЛГБТ-сообщества. По заявлению одного из организаторов акции Гурама Палавандишвили, требованием участников акции является закрытие офиса «Тбилиси прайда», который, по его словам, «это гнездо, пропагандирующее грязь».

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