Полиция Украины начала уголовное производство по факту смерти народного депутата Дмитрия Тымчука.

Об этом сообщил глава Нацполиции Сергей Князев, сообщает «Новое время».

Уголовное производство начато по ст. 115 Уголовного кодекса Украины (умышленное убийство).

На месте инцидента работает следственно-оперативная группа полиции Киева.

Для процессуальной координации также приедет руководство прокуратуры города.

Ранее стало известно, что в Киеве нашли мертвым нардепа от «Народного» фронта Дмитрия Тымчука.

По словам депутата от НФ Антона Геращенко, Тымчук смертельно ранил себяво время чистки наградного пистолета.

Директор департамента коммуникаций МВД Артем Шевченко сообщил, что среди версий следствия, в частности, убийство, самоубийство и неосторожное обращение с оружием.

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