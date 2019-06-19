В Киеве погиб координатор группы «Информационное сопротивление», народный депутат фракции «Народный фронт» Дмитрий Тымчук. Об этом сообщили украинские СМИ.

Предварительной рабочей версией следствия является то, что Тымчук застрелился при чистке наградного оружия – пистолета.

Информацию о смерти Тымчука подтвердил и народный депутат Антон Геращенко.

«Во время чистки наградного пистолета нанёс себе смертельное ранение патриот Украины и мой друг Дмитрий Тымчук. На месте трагедии работает следственно оперативная группа полиции», — написал Геращенко.

Тымчук родился 27 июня 1972 года. Он проходил службу в войсках противовоздушной обороны, работал в штабе Национальной гвардии и в различных подразделениях Министерства обороны. В 2014 году был избран нардепом от партии «Народный фронт».

Тымчук стал известен благодаря детальному освещению аннексии Крыма и вооруженного конфликта на востоке Украины.

Minval.az