Расследовательская группа Bellingcat опубликовала новую часть о причастности офицеров Вооруженных сил России и ГРУ к размещению на востоке Украины установки «Бук», предположительно которая 17 июля 2014 года сбила рейс MH17.

Bellingcat назвала реальные имена нескольких боевиков, голоса которых слышны на прослушках СБУ (они были опубликованы на ютьюбе 25 июля 2014 года). Среди них — бывший глава Минобороны самопровозглашенной «ДНР» Игорь Гиркин (Стрелков).

Журналисты выяснили, что бывший полковник ФСБ Стрелков 18 июля 2014 года действительно говорил с главой «ГРУ ДНР» Сергеем Дубинским, который был связан с эвакуацией установки «Бук» с территории Украины обратно в Россию. Это разговор был опубликован СБУ. Как утверждает Bellingcat, Стрелков был в курсе о поставке «Бука» из России. Он также тесно взаимодействовал с Пулатовым и Харченко, которые, вероятно, отвечали за охрану «Бука» возле места пуска.

«Боинг» компании Malaysian Airlines, выполнявший рейс из Амстердама в Куала-Лумпур, сбили над территорией Донецкой области 17 июля 2014 года. Все находившиеся на борту 298 человек погибли. Весной 2018 года ССГ сообщила, что зенитно-ракетный комплекс «Бук», из которого, предположительно, был сбит «Боинг», попал на территорию Украины из военной части под Курском.

Украина изначально утверждала, что за крушение самолета ответственны российские военные. Россия любую причастность к авиакатастрофе отрицает, в российском Минобороны утверждали, что ракета, которая сбила самолет, принадлежала Украине.

Minval.az