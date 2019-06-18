В Гяндже во дворе больницы обнаружен труп.
Как сообщает Report, тело молодого парня обнаружено в автомобиле.
По факту ведется расследование.
В Гяндже во дворе больницы обнаружен труп.
Как сообщает Report, тело молодого парня обнаружено в автомобиле.
По факту ведется расследование.
Дата: 2019/06/18 21:35
Раздел: Азербайджан, Происшествия
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