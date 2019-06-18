Президент Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедов назначил своего сына Сердара губернатором одной из самых крупных провинций страны — Ахалского велаята. Об этом сообщает Reuters.

В январе 37-летний Сердар Бердымухамедов занял пост вице-губернатора этой провинции. Кроме того, он успел поработать замминистра иностранных дел и депутатом парламента. Теперь же его прочат в преемники своего отца.

По данным «Радио Азатлык», в официальных сообщениях Сердара называли сыном народа, а их совместные с президентом появления на публике — символом преемственности поколений. Сердар также принимал участие в нескольких государственных визитах отца и вел переговоры.

В октябре 2017 года Сердар Бердымухамедов был награжденмедалью имени Мяликгулы Бердымухамедова (отца действующего главы республики) за заслуги перед отечеством.

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