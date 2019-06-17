Триатлет сборной Азербайджана Ростислав Певцов является лидером европейского рейтинга.

Как сообщает «Азериспорт», в соответствии с обновленной табелью о рангах Европейского Союза триатлона он вышел на первое место. Этому способствовали результаты, показанные на чемпионате континента, где Ростислав стал четвертым, а также Кубке Старого Света в Днепре, принесшем серебро.

В активе Певцова 724.87 очков, тогда как следом расположились британец Барклай Иззард (689.26) и Максимильян Швец из Германии (649.45).

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