Президент Украины Владимир Зеленский считает, что его страна может стать одним из самых технологически развитых государств мира. Об этом он заявил во время своего официального визита в Париж, где посетил кампус стартапов Station F, передает «Интерфакс-Украина».

Он уточнил, что Украина во всем мире ассоциируется прежде всего с горнодобывающей и металлургической промышленностью, а также сельским хозяйством. «Туристы всегда говорили, что в Украине очень красиво, очень вкусно и очень красивые люди, особенно женщины. Это все есть, оно остается нашим брендом», — добавил глава государства.

Однако Зеленский подчеркнул, что в данный момент в стране активно развивается IT-индустрия, которая уже формирует около четырех процентов ВВП Украины. Кроме того, для борьбы с коррупцией как одной из главных проблем государства «нужны инновации, диджитал», уверен украинский лидер.

Зеленский проведет в Париже один день. Во вторник, 18 июня, у него состоится визит в Германию. Украинский лидер намерен встретиться с руководством стран и главами парламентов.

Minval.az