В Гахском районе произошло землетрясение.

Как сообщает Report, подземные толчки были зарегистрированы утром в 07:40 в селе Гюллюк.

Землетрясение силой до 4 баллов длилось примерно 5-6 секунд.

Разрушений и погибших нет.

Minval.az