В Гахском районе произошло землетрясение.
Как сообщает Report, подземные толчки были зарегистрированы утром в 07:40 в селе Гюллюк.
Землетрясение силой до 4 баллов длилось примерно 5-6 секунд.
Разрушений и погибших нет.
В Гахском районе произошло землетрясение.
Как сообщает Report, подземные толчки были зарегистрированы утром в 07:40 в селе Гюллюк.
Землетрясение силой до 4 баллов длилось примерно 5-6 секунд.
Разрушений и погибших нет.
Дата: 2019/06/17 11:45
Раздел: Азербайджан, Происшествия
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