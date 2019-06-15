Легкомоторный самолёт упал в реку в польском Плоцке во время авиашоу. В результате катастрофы погиб пилот, рассказал представитель местной спасательной службы Эдвард Мистера.

Во время выполнения фигур высшего пилотажа Як-52 столкнулся с поверхностью воды, пишет РИА Новости. По словам сотрудника экстренного ведомства, жертвой ЧП стал 60-летний гражданин Германии, приехавший в населённый пункт для участия в показательных выступлениях.

На месте трагедии работает государственная комиссия по расследованию авиационных происшествий. Полёты из-за аварии прекратили.

Płock wypadek awionetki na pokazach lotniczych. pic.twitter.com/qblgowAigv — Jerzy Adamczyk👀🇵🇱✌ (@JurekAdamczyk) June 15, 2019

Minval.az