Президент РФ Владимир Путин «с уважением относится» к президенту Украины Владимиру Зеленскому.

Об этом в эфире телеканала NewsOne заявил кум Путина, глава политсовета «Оппозиционной платформы — За життя» Виктор Медведчук.

Он отметил, что слова Путина о новоизбранном президенте Украины звучали «за закрытой дверью».

«Во всех последних разговорах с Путиным он с уважением относится к этому человеку, как минимум потому, что за него проголосовали 73% украинцев», — заявил Медведчук.

«Я присутствовал на пленарном заседании, где были высказаны эти тезисы. … Он (Путин — ред.) действительно так сказал, при этом он говорил с уважением к Зеленскому», — отметил Медведчук.

По его словам, Путин также отметил, что «опыт – дело наживное, и Зеленский научится».

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