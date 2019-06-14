На территории Гобустанского заповедника начался пожар.
Как сообщает сайт Министерства по чрезвычайным ситуациям, на горячую телефонную линию министерства 112 поступило сообщение о пожаре на территории Гобустанского государственного заповедника.
Подразделения пожарной охраны Государственной противопожарной службы МЧС, соответствующие силы Войск гражданской обороны и 2 вертолета авиационного отряда были оперативно задействованы в тушении пожара, и он вскоре был потушен.
По предварительным данным, в горной местности выгорело около 10 гектаров сухой травы.