На территории Гобустанского заповедника начался пожар.

Как сообщает сайт Министерства по чрезвычайным ситуациям, на горячую телефонную линию министерства 112 поступило сообщение о пожаре на территории Гобустанского государственного заповедника.

Подразделения пожарной охраны Государственной противопожарной службы МЧС, соответствующие силы Войск гражданской обороны и 2 вертолета авиационного отряда были оперативно задействованы в тушении пожара, и он вскоре был потушен.

По предварительным данным, в горной местности выгорело около 10 гектаров сухой травы.

Minval.az