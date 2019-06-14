На проспекте Гейдара Алиева в Баку произошла цепная авария с участием машины скорой помощи.

Как сообщает Trend, автомобиль марки «BMW» столкнулся с машиной скорой помощи Учебно-хирургической клиники министерства здравоохранения, после чего обе машины врезались в два других автомобиля, которые находились в движении.

Согласно информации, в результате ДТП пострадали несколько человек, но точное их количество не известно.

Из-за ДТП на данной дороге возникла большая пробка. На место происшествия привлечена полиция. В связи с фактом ведется расследование.



Minval.az