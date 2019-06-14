В дверях вагона одного из поездов Бакинского метрополитена возникла проблема. Об этом сообщил Trend пресс-секретарь глава пресс-службы ЗАО «Бакинский метрополитен» Бахтияр Мамедов.

«В дверях одного из вагонов поезда, двигающегося в направлении станции «Ази Асланова», возникла проблема. Поезд из-за технической неполадки проехал одну станцию («28 Мая» — «Гянджлик») с открытой дверью. На станции «Гянджлик» данная проблема была устранена и поезд продолжил свой путь. Однако ведется расследование в связи с распространенными видеороликами. Общественности будет предоставлена информация о результате», — сказал он.

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