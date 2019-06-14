Сербия введет свои войска в Косово, если международное сообщество не защитит проживающих там сербов. Об этом в интервью «Известиям» заявил министр иностранных дел Сербии Ивица Дачич.

«Если международное сообщество не отреагирует так, как предусмотрено резолюцией ООН, если сербы будут подвергаться погромам, если будут осуществляться нападения на них, тогда Белград вынужден будет отреагировать, и Сербия готова к этому», — заявил Дачич.

Дипломат также поблагодарил Россию за политическую поддержку в вопросе Косова и Метохии и выразил надежду, что к Москве не придется обращаться за помощью.

Minval.az