Обнародован обновленный рейтинг национальных сборных ФИФА на июнь.

Как сообщает azerisport.com, сборная Азербайджана по футболу опустилась на три позиции по сравнению с предыдущим разом, и теперь идет на 110-м месте. «Милли» потеряла 14 очков, и у нее в активе 1188 баллов.

Столько же очков у Бахрейна, но он идет на строчку ниже, занимая 111-е место. Еще чуть позади расположилась сборная ЦАР (1184). На одну позицию впереди идет Зимбабве (1192).

Соперники Азербайджана по отборочному этапу ЕВРО-2020 расположились в рейтинге следующим образом: Хорватия – 6-е место (1625), Уэльс – 23-е (1514), Словакия – 31-е (1491), Венгрия – 42-е (1442).

Напомним, что после предыдущего обновления рейтинга в начале апреля азербайджанская сборная провела два матча в рамках отбора на ЕВРО-2020 – против Венгрии (1:3) и Словакии (1:5).

Лучший подъем месяца за Венгрией, Арменией и Малайзией (по +9 позиций, 42-е, 97-е и 159-е места, соответственно), а худший показатель – у Греции (-9, 52-е).

Десятка рейтинга выглядит так: Бельгия (1746), Франция (1718), Бразилия (1681), Англия (1652), Португалия (1631), Хорватия (1625), Испания (1617), Уругвай (1615), Швейцария (1605) и Дания (1589).

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