Президент Польши Анджей Дуда считает, что поляки более смелые, чем русские. Об этом он заявил на пресс-конференции в Вашингтоне.

По его словам, в отличие от русских, поляки способны «сражаться до конца независимо ни от чего». Дуда также заявил, что хотел бы, чтобы Россия была другом его страны.

«Я бы очень хотел, чтобы Россия была другом Польши. Потому что Россия является нашим огромным соседом, государством намного большим, чем Польша», — цитирует польского лидера РИА Новости.

При этом Дуда отметил, что у Варшавы и Москвы «никогда не было большой дружбы». По его словам, «Россия всегда хотела захватить» часть Польши. По утверждению польского лидера, РФ и сейчас «показывает имперское лицо».

Дуда подчеркнул, что Польша не хочет «быть в российской зоне влияния», так как является частью западного мира.

Minval.az