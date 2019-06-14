В китайском городе Хэюань на юге страны в пятницу, 14 июня, обрушился участок моста Дунцзян, в результате чего по меньшей мере два авто упали в воду, сообщает Синьхуа.

Отмечается, что авария произошла 02:12 по местному времени.



Одного человека удалось спасти, однако, число жертв и пострадавших пока неизвестно. На месте происшествия проводится поисково-спасательная операция.

За прошедшую неделю продолжительные сильные дожди вызвали наводнения в некоторых районах провинции Гуандун, среди которых город Хэюань, который относится к одним из наиболее пострадавших районов. В настоящее время дожди начали ослабевать на территории всей провинции.

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