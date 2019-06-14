В Огузском районе автомобиль врезался в дерево.

В результате погибли двое человек, еще трое пострадали, передает Report.

Сообщается, что за рулем автомобиля марки «Hyundai» (государственный регистрационный номер 99-HK-779) находилась 50-летняя Эльнара Агакеримова, которая направлялась из Баку в Шеки.

Агакеримова и другая женщина, имя которой еще не известно, скончались на месте. Другие пассажиры «Hyundai» – 41-летний Заман Хадыев, 51-летняя Малахат Хадыева и 9-летний Заки Хадыев были доставлены в больницу. Их состояние оценивается как тяжелое.

В связи с фактом ведется расследование.

Minval.az