Министр иностранных дел Азербайджана Эльмар Мамедъяров и европейский комиссар по вопросам расширения и политики соседства Йоханнес Хан обсудили перспективы сотрудничества в сферах энергетики, транспорта и в рамках Восточного партнерства, говорится в сообщении пресс-службы МИДа.

«В ходе встречи стороны обсудили существующие партнерские взаимоотношения между Азербайджаном и ЕС по многим направлениям, переговоры по новому двухстороннему соглашению, приоритеты партнерства и перспективы сотрудничества в сферах энергетики, транспорта и в рамках Восточного партнерства», — отмечается в информации.

Мамедъяров проинформировал Хана о текущем состоянии переговоров по мирному урегулированию армяно-азербайджанского нагорно-карабахского конфликта, в том числе о последних встречах глав МИД Азербайджана и Армении, проведенных при посредничестве сопредседателей Минской группы ОБСЕ, а также о провокационных действиях армянских ВС.

«В ходе встречи отмечалась важность урегулирования конфликта и уважительного отношения стран друг к другу в рамках международно признанных границ для обеспечения устойчивого мира и стабильного развития в регионе», — говорится в информации. Кроме того, стороны обсудили ряд других региональных и международных вопросов, представляющих взаимный интерес.

Minval.az