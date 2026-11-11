США пресекают использование Каспийского моря для перевозки Ираном вооружений, технологий двойного назначения и подпадающих под санкции материалов, заявило Центральное командование американских ВС на Ближнем Востоке (CENTCOM).

В командовании сообщили, что американские военные продолжают круглосуточно обеспечивать безопасность коммерческого судоходства в Ормузском проливе. При поддержке США через пролив прошло почти 4 тыс. судов, а с начала лета было перевезено 1,7 млрд баррелей нефти. Основной маршрут судоходства также очистили от мин.

При этом американские военные подчеркнули, что «строго обеспечивают железный режим морской блокады в отношении Ирана».

Кроме того, силы CENTCOM «взаимодействуют с другими американскими ведомствами, чтобы не допустить использования Корпусом стражей Исламской революции (КСИР) сухопутных маршрутов и акватории Каспийского моря для перевозки современных систем вооружений, технологий двойного назначения, подпадающих под санкции материалов и незаконных финансовых потоков».