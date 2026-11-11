Американские спецпосланники Стив Уиткофф и Джаред Кушнер 12 ноября отправятся в Москву, где встретятся с президентом России Владимиром Путиным, чтобы обсудить итоги переговоров в Абу-Даби.

«Мы со Стивом Уиткоффом завтра летим в Москву на встречу с президентом Путиным, чтобы обсудить итоги сегодняшних переговоров и попытаться добиться прогресса по ряду затронутых вопросов», – сообщил Кушнер на пресс-конференции по итогам трехсторонних переговоров в ОАЭ.

Кушнер выразил надежду, что встреча в Москве принесет результат.

«Мы видим определенные возможности и перспективы», – подчеркнул спецпосланник.

По его словам, он и Уиткофф рассчитывают, что Путин согласится с предложенными инициативами.

«Если он согласится, мы сможем добиться гораздо большего прогресса по действительно важным вопросам», – отметил Кушнер.

Он добавил, что в Москве американские представители намерены доработать вопросы гуманитарной помощи и освобождения пленных, а также обсудить возможность привлечения европейских стран к переговорному процессу.

После визита в российскую столицу Уиткофф и Кушнер отправятся в Дублин, где встретятся с президентом Украины Владимиром Зеленским. С ним они планируют обсудить итоги переговоров в Абу-Даби и подробнее проработать некоторые идеи, «которые возникли у нас здесь сегодня».

Кушнер охарактеризовал второй день трехсторонних переговоров как «непростым и содержательным», отметив, что между сторонами конфликта «нет доверия».