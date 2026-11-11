Младший брат бывшего премьер-министра Венгрии Виктора Орбана Арон заключен под стражу на месяц по подозрению в организации незаконной визовой схемы для переправки граждан Вьетнама в Западную Европу. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на венгерское издание Telex.

Такое решение принял суд в Будапеште. Вместе с Ароном Орбаном под стражу отправили его сожительницу. Еще один фигурант дела помещен под судебный надзор сроком на четыре месяца: ему запрещено покидать Венгрию, также он обязан носить электронный браслет. Четвертый подозреваемый останется на свободе на время расследования.

Адвокат Арона Орбана после заседания заявила, что представленных доказательств недостаточно для обоснования подозрений и заключения ее подзащитного под стражу. По ее словам, он сам письменно обратился к правоохранителям и предложил сотрудничать со следствием. Защита считает необоснованными опасения, что Орбан может скрыться, оказать давление на свидетелей или уничтожить доказательства.

По версии следствия, на протяжении нескольких месяцев в 2024 году группа помогала гражданам Вьетнама попасть в Западную Европу через Венгрию. Для этого они содействовали оформлению виз в венгерских дипломатических представительствах, получая деньги за каждого человека. По предварительным данным правоохранителей, такой помощью могли воспользоваться более 100 граждан Вьетнама.

Если вина подозреваемых будет доказана, им грозит от пяти до десяти лет лишения свободы. Прокуратура также обращала внимание на их обширные зарубежные связи.