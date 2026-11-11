Массовые протесты в Барселоне переросли в беспорядки – участники акций поджигают мусорные контейнеры, разбивают витрины и вынуждают магазины в центре города прекращать работу. Об этом сообщает газета El Periódico.

Из-за беспорядков закрылись некоторые торговые точки и заведения общественного питания.

24-часовая забастовка началась в Испании 11 ноября на фоне протестов против жилищного кризиса. Участники акций требуют доступного жилья и достойных зарплат. С самого утра они устраивали пикеты и перекрывали движение на нескольких дорогах.

За последние 10 лет аренда жилья в Испании подорожала на 80%, а недвижимость — на 63%.

Участники протестов требуют заморозить цены, ограничить краткосрочную аренду и усилить защиту жильцов от выселений.

По данным профсоюзов, в ходе отдельных митингов полиция применяла силу против протестующих. Как сообщает El País, задержаны около 40 человек.

Протестующие также блокируют вокзалы. Отменены 234 авиарейса.