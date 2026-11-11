Армению лишили права голоса в ОДКБ из-за невыполнения обязательств перед организацией, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. Об этом сообщают российские СМИ.

«Тема затрагивалась, было принято решение. В связи с тем, что Армения не выполняла свои обязательства уже несколько лет, руководствуясь уставом организации, было предложено и решено лишить Армению права голоса, а также права назначать своих представителей на ответственные должности в ОДКБ», – сообщил Песков журналистам.

Ранее глава МИД России Сергей Лавров сообщил, что 11 ноября страны — участницы ОДКБ рассмотрят вопрос о лишении Армении права голоса в организации.

Армения объявила о заморозке своего участия в ОДКБ в 2024 году и прекратила выплату членских взносов. При этом устав организации не предусматривает процедуры замораживания членства, поэтому республика формально остается в ее составе наряду с Россией, Беларусью, Казахстаном, Кыргызстаном и Таджикистаном.