Управление мусульман Кавказа (УМК) осудило проведение мероприятия в Голубой мечети Еревана, заявив, что оно несовместимо с мусульманскими религиозными обрядами и оскорбляет религиозное наследие Азербайджана. Об этом говорится в заявлении УМК.

Речь идет о церемонии в Голубой мечети Еревана, в ходе которой залу заседаний комплекса присвоили имя армянского поэта Егише Чаренца и открыли памятную доску. В мероприятии участвовал вице-президент Ирана Сейед Хамид Пурмохаммади. В дальнейшем на территории мечети планируется установить бюст Чаренца.

В организации назвали произошедшее проявлением неуважения к религиозно-духовному наследию Азербайджана, а также актом вандализма и провокацией.

УМК выразило решительный протест против мероприятия, проведенного под видом культурного шоу, и призвало правительство Армении не допускать подобных случаев.