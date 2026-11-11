Спецпосланник президента США Стив Уиткофф и зять Дональда Трампа Джаред Кушнер 12 ноября отправятся в Москву для встречи с президентом России Владимиром Путиным. Об этом заявил сам Кушнер.

По его словам, поездка состоится на следующий день после завершения переговоров по Украине в Абу-Даби, где американские представители выступили посредниками в контактах между российской и украинской делегациями.

Кушнер сообщил, что он вместе с другим представителем США Стивом Уиткоффом предложит Путину подключить к переговорам по урегулированию конфликта на Украине европейцев.

«Одной из целей встречи в Москве станет <…> проработка вопроса привлечения европейцев, чтобы переговоры приобрели многосторонний формат», — сказал Кушнер.

Основной темой переговоров в Абу-Даби стали пути урегулирования конфликта, вопросы безопасности и гуманитарные аспекты.